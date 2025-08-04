В Ростове создали рейтинг перевозчиков и внедрят умную транспортную систему

— Первые результаты уже видны, но предстоит еще много работы, чтобы ростовчане могли пользоваться комфортным и надежным транспортом. Жители могут следить за ходом работ и оставлять предложения через Telegram-каналы администрации и портал «Город слышит», который заработает в ближайшее время.