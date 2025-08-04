В Ростове создали рейтинг перевозчиков и внедрят умную транспортную систему

О комплексных мерах для улучшения работы общественного транспорта рассказал глава Ростова Александр Скрябин в интервью «КП — Ростов-на-Дону».
Чтобы частично компенсировать нехватку водителей, на линии планируется выпускать «гармошки» — автобусы повышенной вместимости. Кроме того, ведется работа по созданию рейтинга перевозчиков.
— Компании, не соответствующие требованиям, лишаются права обслуживать маршруты. Эту меру уже применили к перевозчику, который работал на маршруте № 84 с нарушениями. В августе его сменил другой подрядчик, — прокомментировал Александр Юрьевич.
Глава обратил внимание на усиление контроля за условиями пассажирских перевозок.
— Теперь заместители администрации регулярно ездят на общественном транспорте, чтобы лично оценивать ситуацию.
Кроме того, Александр Скрябин озвучил планы по внедрению интеллектуальной транспортной системы, которая поможет оптимизировать движение и снизить пробки. Также прорабатывается вопрос строительства новых развязок, включая продолжение Западного обхода.
— В рамках модернизации транспортной системы в городе появляются «умные» остановочные комплексы с современным дизайном и удобной навигацией. Особое внимание уделяется чистоте стекол в салонах транспорта и новым стандартам размещения рекламы, исключающим заклеивание окон.
Еще в автобусах размещаются QR-коды для оперативных жалоб пассажиров.
— Первые результаты уже видны, но предстоит еще много работы, чтобы ростовчане могли пользоваться комфортным и надежным транспортом. Жители могут следить за ходом работ и оставлять предложения через Telegram-каналы администрации и портал «Город слышит», который заработает в ближайшее время.
Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.
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