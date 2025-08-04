Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи назвали четыре мощных заменителя соли

Диетолог Серхио Торрес рассказал, какие специи и продукты помогут сохранить вкус и пользу пищи при снижении потребления соли и без вреда для организма, передает Zakon.kz.

Источник: freepik

Некоторые люди из-за проблем со здоровьем вынуждены ограничивать соль в рационе. Торрес в интервью Vanitatis назвал четыре полезные альтернативы.

Перец, куркума, базилик и орегано усиливают вкус блюд и помогают сохранить яркие вкусовые ощущения без соли.

объясняет Торрес

Эти специи придают пище не только вкус, но и аромат с цветом, добавил он.

Торрес также рекомендовал людям с ограничением соли включать в рацион овощи, фрукты, бобовые и продукты, богатые Омега-3. Особое внимание такая замена заслуживает у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.