Врачи назвали четыре мощных заменителя соли

Некоторые люди из-за проблем со здоровьем вынуждены ограничивать соль в рационе. Торрес в интервью Vanitatis назвал четыре полезные альтернативы.
Перец, куркума, базилик и орегано усиливают вкус блюд и помогают сохранить яркие вкусовые ощущения без соли.
Эти специи придают пище не только вкус, но и аромат с цветом, добавил он.
Торрес также рекомендовал людям с ограничением соли включать в рацион овощи, фрукты, бобовые и продукты, богатые Омега-3. Особое внимание такая замена заслуживает у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.