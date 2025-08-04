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Миниформ запретил распространять в Беларуси еще 31 печатное издание

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Список печатных изданий, запрещенных к распространению на территории Беларуси, дополнен 31 наименованием, сообщило в понедельник Министерство информации республики.

Источник: Getty Images

Список печатных изданий, запрещенных к распространению на территории Республики Беларусь, дополнен 31 наименованием печатных изданий.

говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что при выявлении фактов продажи данных книг министерство согласно закону «Об издательском деле» вправе прекратить действие свидетельства о госрегистрации в качестве распространителя печатных изданий.

После событий 2020 года, в Беларуси на законодательном уровне был ужесточен контроль за печатной продукцией, которая распространяется в книжных магазинах, по интернету. В настоящее время в списке запрещенной к распространению печатной продукции находится более 140 изданий.

На сайте министерства опубликован список экстремистских материалов, в котором перечислены некоторые печатные издания. В том числе это антисемитская литература, книги о язычестве и тексты исламских фундаменталистов.