Миниформ запретил распространять в Беларуси еще 31 печатное издание

Список печатных изданий, запрещенных к распространению на территории Республики Беларусь, дополнен 31 наименованием печатных изданий.
В ведомстве добавили, что при выявлении фактов продажи данных книг министерство согласно закону «Об издательском деле» вправе прекратить действие свидетельства о госрегистрации в качестве распространителя печатных изданий.
После событий 2020 года, в Беларуси на законодательном уровне был ужесточен контроль за печатной продукцией, которая распространяется в книжных магазинах, по интернету. В настоящее время в списке запрещенной к распространению печатной продукции находится более 140 изданий.
На сайте министерства опубликован список экстремистских материалов, в котором перечислены некоторые печатные издания. В том числе это антисемитская литература, книги о язычестве и тексты исламских фундаменталистов.