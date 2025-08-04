Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, которые участвовали от России на 37-й Международной олимпиаде по информатике в боливийской Сукре, отметив, что они достойно представили отечественную школу IT-образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали.
«Уважаемые Гимран Маратович, Пётр Валерьевич, Владислав Александрович и Дарья Сергеевна! Поздравляю вас с отличным выступлением на Международной олимпиаде по информатике, в которой участвовали более 400 ребят из 87 государств. В упорной борьбе с сильными соперниками вы показали высокий уровень подготовки, достойно представили нашу страну и отечественную школу IT-образования. И конечно, порадовали всех, кто переживал за вас и поддерживал на пути к успеху», — говорится в телеграмме.
Также президент пожелал школьникам новых достижений и всего самого доброго.