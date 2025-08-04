Петербуржцев не пустили в метро с монитором и разряженным ноутбуком. Это законно?

Петербуржец Антон около полудня 4 августа вошел в вестибюль станции «Проспект Ветеранов». С собой у него был монитор от компьютера, который он вез на работу своей супруге. Устройство лежало в сумке, было не упаковано и прекрасно различимо. Сотрудники Службы транспортной безопасности остановили мужчину и пригласили в кабинку для досмотра, но там сообщили, что просвечивать сканером технику не будут, но надо включить ее и показать, что устройство работает. На вопрос, куда можно подключить монитор, сотрудники безопасности ответили, что розеток тут нет, а куда подключать, они не имеют ни малейшего представления. При этом они сослались на «приказ № 34», отметив, что, если работоспособность гаджета не доказана, пользоваться подземкой запрещено, рассказывает Антон.
«Спрашиваю: а что делать, если я в магазине монитор или компьютер куплю? Меня так же точно не пустят? Ответ убил: да, езжайте на такси», — вспоминает диалог мужчина. Вернувшись домой, Антон позвонил на горячую линию метрополитена, но там сказали, что о такой ситуации слышат впервые. По словам петербуржца, выходит, что компьютер в метро в принципе невозможно провезти: без блока бесперебойного питания и монитора доказать его работоспособность не получится. То же с другими комплектующими или, к примеру, телевизором. «В общем, если вы купили какую-либо электронику, в метро вам теперь нельзя», — резюмирует он. По словам, мужчины при аналогичной ситуации месяц назад претензий у службы безопасности не возникло: монитор просветили на сканере и пропустили.
Со схожей ситуацией столкнулся житель Северной столицы по имени Владимир. По его словам, сегодня утром его не пустили на станцию «Елизаровская». «Просканировали вещи, попросили включить ноутбук. Он разрядился. Конечно, никто не стал предлагать подключить к розетке. Мне не дали зайти на станцию», — рассказал он «Фонтанке». Мужчина подчеркнул, что каждый день пользуется этой станцией метро и к постоянным проверкам сотрудников службы безопасности привык. «Мы даже узнаём друг друга», — говорит он. Но с такой ситуацией Владимир столкнулся впервые.
Что говорится в правилах метрополитена.
В Правилах пользования Петербургским метрополитеном, утвержденных правительством Петербурга, об ограничениях для провоза электроники ничего не сказано.
Но правила проведения досмотра содержатся приказе Минтранса от 4 февраля 2025 года № 34 «Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности».
В пункте 36 говорится, что «досмотр радио- и телеаппаратуры, фото-, видео- и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров, в дополнение к применению средств досмотра проводится посредством включения и проверки работоспособности».
Эти правила вступили в силу 1 марта 2025 года. Прежняя редакция правил имела другую формулировку: «Досмотр радио- и телеаппаратуры, фото-, видео- и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, сотовых телефонов, персональных компьютеров может дополнительно проводиться одним из способов, указанных в пункте 57 настоящих правил, с помощью устройств, обеспечивающих обнаружение взрывчатых веществ, а также путем включения и проверки работоспособности». То есть если раньше проверка через включение «могла» проводиться, то теперь обязательно «проводится».
Ространснадзор по этому поводу разъяснял, что «при досмотре сотовых телефонов, ноутбуков и прочих гаджетов дополнительно нужно включить такой гаджет и проверить его работоспособность».
Эти требования относятся не только к метро, но и другой транспортной инфраструктуре — например, аэропортам, морским вокзалам и железнодорожным станциям. Но именно в подземке Северной столицы специально оговорен запрет на пользование розетками.
Поправка в пункт 32 Правил пользования Петербургским метрополитеном, вступившая в силу в июне 2024 года, запрещает «подключаться к электрическим сетям метрополитена без письменного разрешения перевозчика (за исключением использования USB-розеток для зарядки мобильных устройств, размещенных в специально отведенных для этого местах), использовать инженерные сети метрополитена без письменного разрешения перевозчика».
«Фонтанка» обратила внимание на противоречие федеральных требований к досмотру и правил пользования метрополитеном Северной столицы пресс-службы подземки и комитета по транспорту, а также попросила разъяснить, как поступать с новой упакованной техникой, техникой, которая работает только от сети, или, к примеру, с аналоговыми фотоаппаратами и проигрывателями, у которых отсутствует электронный дисплей. На момент публикации ответ не поступил.