Петербуржцев не пустили в метро с монитором и разряженным ноутбуком. Это законно?

Петербуржец Антон около полудня 4 августа вошел в вестибюль станции «Проспект Ветеранов». С собой у него был монитор от компьютера, который он вез на работу своей супруге. Устройство лежало в сумке, было не упаковано и прекрасно различимо. Сотрудники Службы транспортной безопасности остановили мужчину и пригласили в кабинку для досмотра, но там сообщили, что просвечивать сканером технику не будут, но надо включить ее и показать, что устройство работает. На вопрос, куда можно подключить монитор, сотрудники безопасности ответили, что розеток тут нет, а куда подключать, они не имеют ни малейшего представления. При этом они сослались на «приказ № 34», отметив, что, если работоспособность гаджета не доказана, пользоваться подземкой запрещено, рассказывает Антон.