В Самаре финишировала арктическая экспедиция, в которой участвовали 2 амфибии, 4 пилота и собака-штурман

Участники преодолели 9000 км на самолетах-амфибиях, готовясь к большому перелету в 2026 году.
3 августа в Самаре завершилась экспедиция «Вызов Арктики» на самолетах-амфибиях. В составе экипажей — опытные пилоты и собака- «штурман» Флаперон, американский кокер-спаниель с налетом более 200 часов.
За две недели команда пролетела 9000 км, посетив 25 городов Арктики, Урала, Сибири и Поволжья. В каждом регионе участники общались с местными пилотами, изучали аэродромы и собирали данные для развития авиатуризма в России.
Экспедиция — лишь разминка перед главным испытанием: в 2026 году пилоты планируют двухмесячный перелет через Арктику, Чукотку, Камчатку, Курилы и Сахалин. Проект призван доказать, что частная авиация — не роскошь, а удобный способ путешествовать по России.
«Мы хотим показать, что на маленьком самолете можно добраться даже в самые отдаленные уголки страны», — говорит Наталья Дмитриева, первая в России женщина-гидропилот и основатель компании Borey Aircraft.
Самолеты-амфибии Borey могут садиться на воду, песок или поле, что делает их идеальными для экспедиций, спасательных операций и патрулирования.
Следить за подготовкой к большому путешествию можно в Telegram-каналах участников: Borey Aircraft, Натальи Дмитриевой, Оксаны Тимофеевой и KD aero.