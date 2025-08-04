В Самаре финишировала арктическая экспедиция, в которой участвовали 2 амфибии, 4 пилота и собака-штурман

Экспедиция — лишь разминка перед главным испытанием: в 2026 году пилоты планируют двухмесячный перелет через Арктику, Чукотку, Камчатку, Курилы и Сахалин. Проект призван доказать, что частная авиация — не роскошь, а удобный способ путешествовать по России.