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В Самаре финишировала арктическая экспедиция, в которой участвовали 2 амфибии, 4 пилота и собака-штурман

Участники преодолели 9000 км на самолетах-амфибиях, готовясь к большому перелету в 2026 году 3 августа в Самаре завершилась экспедиция «Вызов Арктики» на самолетах-амфибиях.

Участники преодолели 9000 км на самолетах-амфибиях, готовясь к большому перелету в 2026 году.

3 августа в Самаре завершилась экспедиция «Вызов Арктики» на самолетах-амфибиях. В составе экипажей — опытные пилоты и собака- «штурман» Флаперон, американский кокер-спаниель с налетом более 200 часов.

За две недели команда пролетела 9000 км, посетив 25 городов Арктики, Урала, Сибири и Поволжья. В каждом регионе участники общались с местными пилотами, изучали аэродромы и собирали данные для развития авиатуризма в России.

Экспедиция — лишь разминка перед главным испытанием: в 2026 году пилоты планируют двухмесячный перелет через Арктику, Чукотку, Камчатку, Курилы и Сахалин. Проект призван доказать, что частная авиация — не роскошь, а удобный способ путешествовать по России.

«Мы хотим показать, что на маленьком самолете можно добраться даже в самые отдаленные уголки страны», — говорит Наталья Дмитриева, первая в России женщина-гидропилот и основатель компании Borey Aircraft.

Самолеты-амфибии Borey могут садиться на воду, песок или поле, что делает их идеальными для экспедиций, спасательных операций и патрулирования.

Следить за подготовкой к большому путешествию можно в Telegram-каналах участников: Borey Aircraft, Натальи Дмитриевой, Оксаны Тимофеевой и KD aero.