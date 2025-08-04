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Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово

Хуснуллин: 3 моста трасы Донецк — Седово готовы на 50%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Более 100 километров трассы Донецк — Новоазовск — Седово восстанавливаются в ДНР, включая три моста общей протяжённостью порядка 170 метров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Автодорога Донецк — Новоазовск — Седово — это один из основных туристических маршрутов в ДНР, который обеспечивает подъезд к курортам Азовского моря. Специалисты приводят в нормативное состояние свыше 100 километров этой трассы, в том числе три моста. Сейчас их готовность составляет 50%», — приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.