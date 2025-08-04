Хуснуллин рассказал о степени готовности трассы Донецк — Седово

«Автодорога Донецк — Новоазовск — Седово — это один из основных туристических маршрутов в ДНР, который обеспечивает подъезд к курортам Азовского моря. Специалисты приводят в нормативное состояние свыше 100 километров этой трассы, в том числе три моста. Сейчас их готовность составляет 50%», — приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.