В Ростове внедряют новый подход к борьбе с амброзией

Власти Ростова-на-Дону внедряют новые меры против амброзии. Глава города Александр Скрябин в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал, как будет строиться борьба с опасным для здоровья аллергеном.
— Мы изменили регламент покоса — теперь обрабатываем все муниципальные земли. В некоторых районах скашивали амброзию до семи раз за сезон, — прокомментировал Александр Юрьевич.
Особое внимание обещают уделять частным территориям:
— Заместители глав районов работают с собственниками участков. Для тех, кто игнорирует проблему, предусмотрены штрафы. Наша цель — «бесшовный» город без разницы между частными и муниципальными землями.
Активно к борьбе с аллергеном хотят привлечь и горожан.
— Создаем систему, где каждый может сообщить о зарослях амброзии. Уже видны и первые результаты — сорняка стало меньше, но работы впереди еще много.
Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.
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