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В Ростове внедряют новый подход к борьбе с амброзией

В отдельных районах Ростова заросли амброзии скашивали семь раз с начала сезона.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону внедряют новые меры против амброзии. Глава города Александр Скрябин в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал, как будет строиться борьба с опасным для здоровья аллергеном.

— Мы изменили регламент покоса — теперь обрабатываем все муниципальные земли. В некоторых районах скашивали амброзию до семи раз за сезон, — прокомментировал Александр Юрьевич.

Особое внимание обещают уделять частным территориям:

— Заместители глав районов работают с собственниками участков. Для тех, кто игнорирует проблему, предусмотрены штрафы. Наша цель — «бесшовный» город без разницы между частными и муниципальными землями.

Активно к борьбе с аллергеном хотят привлечь и горожан.

— Создаем систему, где каждый может сообщить о зарослях амброзии. Уже видны и первые результаты — сорняка стало меньше, но работы впереди еще много.

Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.

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