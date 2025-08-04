Борьбу с незаконными торговыми ларьками усилили в Ростовской области

Так, сегодня в Ростове-на-Дону ликвидировали торговую точку на улице 20-летия Октября, которая нарушала сразу несколько требований. Она располагалась вблизи ЛЭП, не имела разрешительных документов, а продаваемая продукция не сопровождалась сертификатами качества. Кроме того, владелец незаконно модифицировал объект, обложив его газоблоками, чтобы придать вид капитального строения.