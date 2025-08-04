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Борьбу с незаконными торговыми ларьками усилили в Ростовской области

В Ростове на улице 20-летия Октября снесли НТО.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области активизировали работу по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Так, сегодня в Ростове-на-Дону ликвидировали торговую точку на улице 20-летия Октября, которая нарушала сразу несколько требований. Она располагалась вблизи ЛЭП, не имела разрешительных документов, а продаваемая продукция не сопровождалась сертификатами качества. Кроме того, владелец незаконно модифицировал объект, обложив его газоблоками, чтобы придать вид капитального строения.

— Такие незаконные объекты будут демонтироваться, так как они нарушают целый ряд требований, в том числе по созданию комфортной городской среды, — отметил заместитель директора департамента потребительского рынка Виктор Сахранов.

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