Борьбу с незаконными торговыми ларьками усилили в Ростовской области

В Ростовской области активизировали работу по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Так, сегодня в Ростове-на-Дону ликвидировали торговую точку на улице 20-летия Октября, которая нарушала сразу несколько требований. Она располагалась вблизи ЛЭП, не имела разрешительных документов, а продаваемая продукция не сопровождалась сертификатами качества. Кроме того, владелец незаконно модифицировал объект, обложив его газоблоками, чтобы придать вид капитального строения.
— Такие незаконные объекты будут демонтироваться, так как они нарушают целый ряд требований, в том числе по созданию комфортной городской среды, — отметил заместитель директора департамента потребительского рынка Виктор Сахранов.
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