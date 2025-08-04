Максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся

«Максимум ливней в Москве пройден, но аномальные дожди еще будут поливать нас ближайшие 24 часа. За сутки в осадкомеры столицы может попасть две трети от всего объема небесной влаги в августе. Мало того, есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков, который для этого дня держится с 1989 года, когда московские метеорологи зафиксировали 37,8 миллиметра. Полностью дожди прекратятся к вечеру вторника и в среду откроется окно теплой и солнечной погоды», — рассказал Тишковец.