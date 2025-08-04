Максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Максимум ливней в Москве пройден, однако дожди продолжатся, также есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Максимум ливней в Москве пройден, но аномальные дожди еще будут поливать нас ближайшие 24 часа. За сутки в осадкомеры столицы может попасть две трети от всего объема небесной влаги в августе. Мало того, есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков, который для этого дня держится с 1989 года, когда московские метеорологи зафиксировали 37,8 миллиметра. Полностью дожди прекратятся к вечеру вторника и в среду откроется окно теплой и солнечной погоды», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что август по климату в Центральной России — не самый дождливый месяц лета.
«Но то, что творится сейчас на улицах Москвы — явление погоды экстраординарное. Нечто подобное по статистике интенсивности ливней случается в эти дни в среднем один раз в 20 лет», — заключил Тишковец.