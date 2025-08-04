Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся

Тишковец: максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Максимум ливней в Москве пройден, однако дожди продолжатся, также есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Максимум ливней в Москве пройден, но аномальные дожди еще будут поливать нас ближайшие 24 часа. За сутки в осадкомеры столицы может попасть две трети от всего объема небесной влаги в августе. Мало того, есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков, который для этого дня держится с 1989 года, когда московские метеорологи зафиксировали 37,8 миллиметра. Полностью дожди прекратятся к вечеру вторника и в среду откроется окно теплой и солнечной погоды», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что август по климату в Центральной России — не самый дождливый месяц лета.

«Но то, что творится сейчас на улицах Москвы — явление погоды экстраординарное. Нечто подобное по статистике интенсивности ливней случается в эти дни в среднем один раз в 20 лет», — заключил Тишковец.