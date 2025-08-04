В Ростове для бюджетников выделили 46 муниципальных квартир

— В этом году в Суворовском микрорайоне 1 сентября откроются две новые школы. Их преподавателям выделили в этом районе жилье, — прокомментировал Александр Юрьевич. — В районе ДОСААФ педагоги получат 22 квартиры, а в Суворовском — 24. Это не собственность, но возможность комфортного проживания для тех, кто работает в новых школах и больницах.