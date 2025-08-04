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В Ростове для бюджетников выделили 46 муниципальных квартир

Количество служебных квартир планируется увеличить в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону специалистам бюджетной сферы за год передано 46 муниципальных квартир. Как рассказал глава города Александр Скрябин в интервью «Комсомольской правде — Ростов», в донской столице активно развиваются программы поддержки социально значимых профессий, в их числе и предоставление служебного жилья учителям и врачам.

— В этом году в Суворовском микрорайоне 1 сентября откроются две новые школы. Их преподавателям выделили в этом районе жилье, — прокомментировал Александр Юрьевич. — В районе ДОСААФ педагоги получат 22 квартиры, а в Суворовском — 24. Это не собственность, но возможность комфортного проживания для тех, кто работает в новых школах и больницах.

Александр Скрябин подчеркнул, что город продолжает развивать этот подход:

— Мы синхронизируем строительство жилья и социальной инфраструктуры. Новые микрорайоны сразу получают школы, детсады, поликлиники, а еще и жилье — для педагогов и врачей.

Также рассматривается расширение программ для медиков, включая льготную ипотеку и субсидии. В планах — увеличение количества служебных квартир и создание условий для молодых специалистов. Сейчас администрация прорабатывает новые проекты с региональными властями, чтобы обеспечить бюджетников доступными квадратными метрами.

— Наша цель — сделать Ростов городом, где хочется жить и работать.

Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.

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