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ЦППК: интерьер поездов «Иволга 4.0» выполнят в мятном цвете

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Интерьер новых поездов «Иволга 4.0» будет исполнен в мятной цветовой палитре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Источник: РИА "Новости"

«Подголовники кресел и поручни в “Иволгах 4.0” получили новый мятный цвет — он символизирует свежесть и гармонично сочетается с серой обивкой. Все следующие поезда этой серии, поступающие в парк ЦППК, будут созданы с салоном в таком же цветовом исполнении», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это пятая цветовая палитра в поездах, на которых ЦППК перевозит пассажиров МЦД, после синей, сине-красной, желто-серой и ежевично-серой. Новый дизайн, как и предыдущие, разработан на основе отзывов пассажиров и актуальных трендов.

«В каждом 11-вагонном составе “Иволги 4.0” размещено 640 пассажирских кресел с подголовниками. Сегодня в парке ЦППК находятся 100 составов “Иволга”, из них 40 — это “Иволги 4.0”. Все поезда поступили в компанию в рамках обновления подвижного состава, которое проводится совместно с департаментом транспорта Москвы», — добавили в пресс-службе.