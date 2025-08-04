ЦППК: интерьер поездов «Иволга 4.0» выполнят в мятном цвете

«Подголовники кресел и поручни в “Иволгах 4.0” получили новый мятный цвет — он символизирует свежесть и гармонично сочетается с серой обивкой. Все следующие поезда этой серии, поступающие в парк ЦППК, будут созданы с салоном в таком же цветовом исполнении», — сказал собеседник агентства.