ЦППК: интерьер поездов «Иволга 4.0» выполнят в мятном цвете

«Подголовники кресел и поручни в “Иволгах 4.0” получили новый мятный цвет — он символизирует свежесть и гармонично сочетается с серой обивкой. Все следующие поезда этой серии, поступающие в парк ЦППК, будут созданы с салоном в таком же цветовом исполнении», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что это пятая цветовая палитра в поездах, на которых ЦППК перевозит пассажиров МЦД, после синей, сине-красной, желто-серой и ежевично-серой. Новый дизайн, как и предыдущие, разработан на основе отзывов пассажиров и актуальных трендов.
«В каждом 11-вагонном составе “Иволги 4.0” размещено 640 пассажирских кресел с подголовниками. Сегодня в парке ЦППК находятся 100 составов “Иволга”, из них 40 — это “Иволги 4.0”. Все поезда поступили в компанию в рамках обновления подвижного состава, которое проводится совместно с департаментом транспорта Москвы», — добавили в пресс-службе.