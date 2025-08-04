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Мэр Уфы сообщил о ремонте в двух школах столицы

Ремонт в школах № 18 и 4 на завершающей стадии.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что в настоящий момент идет капитальный ремонт в двух школах Уфы — № 18 и 4. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.

По предоставленным данным, ремонт идет в рамках национального проекта «Молодежь и дети», а также федерального и регионального проекта «Все лучшее детям». Сейчас он уже на завершающей стадии.

В следующем году, заключил Мавлиев, отремонтировать планируют еще 16 учреждений.

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