Мэр Уфы сообщил о ремонте в двух школах столицы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что в настоящий момент идет капитальный ремонт в двух школах Уфы — № 18 и 4. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.
По предоставленным данным, ремонт идет в рамках национального проекта «Молодежь и дети», а также федерального и регионального проекта «Все лучшее детям». Сейчас он уже на завершающей стадии.
В следующем году, заключил Мавлиев, отремонтировать планируют еще 16 учреждений.
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