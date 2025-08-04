В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Около трети от месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов в понедельник, до утра вторника может выпасть еще около 20 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве за последние 12 часов на метеостанции Тушино выпало 22 миллиметра осадков, Бутово — 24 миллиметра, в центре столицы, на Балчуге и ВДНХ — 26 миллиметров, что составляет 33% от всего объема небесной влаги за август», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождей зафиксировано на метеостанциях в Егорьевске — 25 миллиметров, Ново-Иерусалиме — 26 миллиметров, Серпухове — 28 миллиметров и Долгопрудном — 34 миллиметра осадков.
«Дожди продолжаются и до утра прогнозируется еще 20 миллиметров», — добавил Тишковец.