В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Около трети от месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов в понедельник, до утра вторника может выпасть еще около 20 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.