В Ростове зарегистрированы 127 тысяч самозанятых

По словам главы Ростова Александра Скрябина, доля малого и среднего бизнеса составляет более 40 процентов в общем обороте предприятий Ростова-на-Дону. В интервью «КП — Ростов-на-Дону» градоначальник рассказал, что в городе зарегистрировано 72 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, которые обеспечивают работой каждого второго занятого горожанина. Особое внимание уделяется поддержке самозанятых — их в городе насчитывается 127 тысяч человек.
Одним из ключевых элементов поддержки бизнеса стал центр «Новый Ростов», расположенный в историческом здании бывшей табачной фабрики на улице Максима Горького.
— Мы создали среду, где можно не только получить консультации, но и установить полезные деловые связи, — подчеркивает Александр Юрьевич. — Это значительно повышает устойчивость новых бизнес-проектов. Благодаря комплексной поддержке 70% стартапов, начавших работу в «Новом Ростове», успешно продолжают деятельность.
Так, центр предлагает бесплатные рабочие места в коворкинге, льготные микрозаймы под минимальный процент, юридические и бухгалтерские консультации, помощь в регистрации товарных знаков, образовательные программы и тренинги.
— «Новый Ростов» — не единственная площадка для предпринимателей в городе. В разных районах работают коворкинги «Рубин», «Гараж», «Луч», «Точка кипения», ИТ-парк «Южный». Особое внимание уделяется промышленным предприятиям — бизнес-парк ГПЗ-10 включен в сотню ключевых инвестиционных проектов города и может получить статус промышленного парка федерального значения.
Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.
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