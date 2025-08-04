В Ростове зарегистрированы 127 тысяч самозанятых

По словам главы Ростова Александра Скрябина, доля малого и среднего бизнеса составляет более 40 процентов в общем обороте предприятий Ростова-на-Дону. В интервью «КП — Ростов-на-Дону» градоначальник рассказал, что в городе зарегистрировано 72 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, которые обеспечивают работой каждого второго занятого горожанина. Особое внимание уделяется поддержке самозанятых — их в городе насчитывается 127 тысяч человек.