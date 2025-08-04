В центре Ростова может появиться третий шар по мотивам сказок Пушкина

— Для нас вопрос исторической памяти — это не просто слова, а системная работа, — подчеркнул глава. — В текущем году в городе уже появились несколько значимых памятников: Герою Советского Союза Сергею Тюленину в Советском районе, Подпольщикам-молодогвардейцам и Герою СССР Гукасу Мадояну.