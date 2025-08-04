В центре Ростова может появиться третий шар по мотивам сказок Пушкина

Администрация Ростова-на-Дону рассматривает инициативу общественников по установке третьего шара на улице Пушкинской. Как сообщил глава города Александр Скрябин в интервью «КП — Ростов-на-Дону», с такой инициативой вышли неравнодушные ростовчане, и эта идея требует тщательного общественного обсуждения.
— Мы получили от активистов исторический макет, разработанный скульптором Анатолием Скнариным, — отметил Александр Юрьевич. — Место для установки уже определено, однако мы не будем спешить с реализацией этого проекта.
Александр Скрябин подчеркнул, что Пушкинская давно нуждается в комплексной реконструкции, но пока отсутствует единый проект ее благоустройства. По его словам, предполагается поэтапное обновление улицы, а третий «пушкинский» шар должен стать частью общего архитектурного ансамбля.
— Если говорить конкретно о шаре, то он будет создан по мотивам сказок Пушкина, — уточнил градоначальник. — Это интересная художественная идея, но мы подходим к ней взвешенно.
Помимо этого, глава напомнил об открытии в донской столице с начала года четырех новых памятников.
— Для нас вопрос исторической памяти — это не просто слова, а системная работа, — подчеркнул глава. — В текущем году в городе уже появились несколько значимых памятников: Герою Советского Союза Сергею Тюленину в Советском районе, Подпольщикам-молодогвардейцам и Герою СССР Гукасу Мадояну.
Особое внимание уделяется местам боевой славы. Так, в Железнодорожном районе Вечный огонь появился в Кумженской роще, а в Октябрьском районе открыт памятник военным волонтерам.
— Мы восстанавливаем историческую справедливость буквально по крупицам. Яркий пример — недавнее присвоение звания Героя России Алексею Бересту, водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом.
Также глава напомнил, что в этом году был демонтирован объект, прозванный в народе «мяч с флагами», оставшийся после ЧМ-2018 по футболу.
— Здесь, на въездной группе со стороны Таганрога, мы установим знак «Город воинской славы» с историческими орденами.
Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
Глава Ростова Александр Скрябин: «В городе не должно быть “ничьих” объектов!».