В Гомельской области определился первый двухтысячник на уборочной страде

4 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области определился первый двухтысячник жатвы-2025, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский облисполком.
На этой уборочной кампании темп задают аграрии Речицкого района. Так, совсем недавно Евгения Кабика из агрокомбината «Холмеч» поздравляли с первой в регионе тысячей намолоченного зерна. Сегодня же его чествовали за вторую тысячу тонн золота полей, которую выгрузили из бункера его комбайна. Лидер страды поставил перед собой амбициозные цели, поэтому перерыв для поздравлений был небольшой.
В СПК «50 лет Октября» в этом же районе слова благодарности за труд звучали в адрес Артура Лещинского — первого водителя-двухтысячника.
Лидеров аграрной страды чествовали прямо на рабочем месте. Битва за урожай продолжается. Пока погода благоволит, труженики села не теряют время. -0-