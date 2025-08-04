В Гомельской области определился первый двухтысячник на уборочной страде

На этой уборочной кампании темп задают аграрии Речицкого района. Так, совсем недавно Евгения Кабика из агрокомбината «Холмеч» поздравляли с первой в регионе тысячей намолоченного зерна. Сегодня же его чествовали за вторую тысячу тонн золота полей, которую выгрузили из бункера его комбайна. Лидер страды поставил перед собой амбициозные цели, поэтому перерыв для поздравлений был небольшой.