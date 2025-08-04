Один из треков Гуфа, Наганно и АК-47 попал в реестр запрещенной информации

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Трек Гуфа, Ноганно и АК-47 «Тем, кто с нами» попал в Единый реестр запрещенной информации из-за упоминания способов незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Роскомнадзор внес трек в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, признавшего композицию запрещенной. В нем содержится информация о способах незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров», — говорится в сообщении ведомства.