Один из треков Гуфа, Наганно и АК-47 попал в реестр запрещенной информации

«Роскомнадзор внес трек в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, признавшего композицию запрещенной. В нем содержится информация о способах незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров», — говорится в сообщении ведомства.