Приглашение на чай с вонючей водой от жителей приняла глава Таганрога

Глава Таганрога Светлана Камбулова отреагировала на массовые жалобы жителей на неприятный запах водопроводной воды, предложив лично проверить ее качество за совместным чаепитием. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
— Проблема мне знакома — я тоже пью эту воду. Готова принять ваши приглашения в гости, чтобы на месте разобраться в ситуации, — заявила она.
Как объяснили в таганрогском Водоканале, запах связан с сезонными изменениями качества исходной воды. Несмотря на очистку: фильтрацию, осветление и хлорирование, природные соединения могут временно придавать воде специфический аромат.
Светлана Камбулова добавила, что качество питьевой воды находится под постоянным строгим контролем и соответствует антисанитарным требованиям и нормативам СанПиН.
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