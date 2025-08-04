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Приглашение на чай с вонючей водой от жителей приняла глава Таганрога

Жители Таганрога пожаловались на запах воды.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова отреагировала на массовые жалобы жителей на неприятный запах водопроводной воды, предложив лично проверить ее качество за совместным чаепитием. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

— Проблема мне знакома — я тоже пью эту воду. Готова принять ваши приглашения в гости, чтобы на месте разобраться в ситуации, — заявила она.

Как объяснили в таганрогском Водоканале, запах связан с сезонными изменениями качества исходной воды. Несмотря на очистку: фильтрацию, осветление и хлорирование, природные соединения могут временно придавать воде специфический аромат.

Светлана Камбулова добавила, что качество питьевой воды находится под постоянным строгим контролем и соответствует антисанитарным требованиям и нормативам СанПиН.

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