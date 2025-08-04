В Ростове построят спортплощадки с Wi-Fi для тренировок по QR-кодам

— Особенностью новых спортивных объектов должна стать интеграция в городскую среду. Это будут не просто места для тренировок, а полноценные общественные пространства, где можно проводить время с пользой для здоровья. Планируем оборудовать площадки системами освещения и видеонаблюдения для безопасности посетителей.