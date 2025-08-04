Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове построят спортплощадки с Wi-Fi для тренировок по QR-кодам

В августе в Ростове откроют большую спортплощадку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону появятся новые многофункциональные спортивные площадки, включая современные воркаут-зоны. Особое внимание уделяется проекту «умных» площадок, оснащенных Wi-Fi и QR-кодами для доступа к тренировочным программам. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.

— Мы реализуем проект «Энергия спорта», который предусматривает не только строительство новых объектов, но и организацию регулярных занятий для жителей всех возрастов, — прокомментировал Александр Юрьевич.

По словам главы, в августе в Ворошиловском районе, на проспекте Королева, завершится строительство крупной площадки с современным оборудованием.

— Особенностью новых спортивных объектов должна стать интеграция в городскую среду. Это будут не просто места для тренировок, а полноценные общественные пространства, где можно проводить время с пользой для здоровья. Планируем оборудовать площадки системами освещения и видеонаблюдения для безопасности посетителей.

Информацию о расположении новых спортивных объектов и графике занятий можно будет найти на официальном сайте администрации города. Проекты же реализуются в рамках программы формирования комфортной городской среды при активном участии жителей.

Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

Глава Ростова Александр Скрябин: «В городе не должно быть “ничьих” объектов!».