В Ростове построят спортплощадки с Wi-Fi для тренировок по QR-кодам

В Ростове-на-Дону появятся новые многофункциональные спортивные площадки, включая современные воркаут-зоны. Особое внимание уделяется проекту «умных» площадок, оснащенных Wi-Fi и QR-кодами для доступа к тренировочным программам. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.
— Мы реализуем проект «Энергия спорта», который предусматривает не только строительство новых объектов, но и организацию регулярных занятий для жителей всех возрастов, — прокомментировал Александр Юрьевич.
По словам главы, в августе в Ворошиловском районе, на проспекте Королева, завершится строительство крупной площадки с современным оборудованием.
— Особенностью новых спортивных объектов должна стать интеграция в городскую среду. Это будут не просто места для тренировок, а полноценные общественные пространства, где можно проводить время с пользой для здоровья. Планируем оборудовать площадки системами освещения и видеонаблюдения для безопасности посетителей.
Информацию о расположении новых спортивных объектов и графике занятий можно будет найти на официальном сайте администрации города. Проекты же реализуются в рамках программы формирования комфортной городской среды при активном участии жителей.
Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.
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