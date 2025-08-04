Законопроект о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования готовится ко второму чтению

По его словам, это комплексный законопроект. «Он состоит из 6 глав, 48 статей — порядка 90 страниц машинописного текста. То есть это достаточно серьезный документ, — отметил депутат. — Законов по данной теме у нас сегодня в стране нет. Данные вопросы регулируются Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 “О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования”. С момента его принятия прошло более 15 лет, за это время вносился ряд изменений, было принято еще 4 декрета по изменению данного документа. Сейчас мы хотим все это объединить единым законом. Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в 27 действующих законов».