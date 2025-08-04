Законопроект о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования готовится ко второму чтению

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» готовится к рассмотрению во втором чтении, сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Виктор Николайкин, передает корреспондент БЕЛТА.
«Данный законопроект разработан Советом Министров. Профильным здесь является Министерство юстиции. Законопроект внесен в Палату представителей 19 мая, 30 июня он был принят в первом чтении. Создана рабочая группа, которая сегодня работает над подготовкой данного законопроекта к рассмотрению во втором чтении», — рассказал Виктор Николайкин.
По его словам, это комплексный законопроект. «Он состоит из 6 глав, 48 статей — порядка 90 страниц машинописного текста. То есть это достаточно серьезный документ, — отметил депутат. — Законов по данной теме у нас сегодня в стране нет. Данные вопросы регулируются Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 “О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования”. С момента его принятия прошло более 15 лет, за это время вносился ряд изменений, было принято еще 4 декрета по изменению данного документа. Сейчас мы хотим все это объединить единым законом. Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в 27 действующих законов».
Законопроект затрагивает все сферы экономики. В рамках подготовки ко второму чтению рабочая группа рассматривает замечания и предложения, поступившие не только от депутатов, но и специалистов Национального центра законодательства и правовой информации, Министерства труда и социальной защиты, Комитета госконтроля, Министерства юстиции. «На сегодняшний день нами согласовано порядка 50 предложений», — подчеркнул Виктор Николайкин. Законопроектом также закрепляется норма, предусматривающая включение адреса электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя в ЕГР, а также обязанность информирования регистрирующего органа в случае его изменения. Официальному адресу электронной почты придается юридическое значение. Прописан механизм защиты прав кредиторов.
Работа над законопроектом идет в тесном сотрудничестве с Советом Республики. «Каждое предложение и замечание будет рассмотрено и не останется без внимания», — дополнил Виктор Николайкин. -0-