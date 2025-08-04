Более 3 тыс. нарушителей выявили сотрудники ГАИ за выходные на дорогах Гомельской области

Утро понедельника также началось с рейдовых мероприятий по всей области. В зоне особого внимания — физическое состояние водителей и наличие у них необходимого комплекта документов. «Не остались без внимания правоохранителей и уязвимые участники дорожного движения. За время утренней отработки выявлено 252 нарушения ПДД, из них отстранено от управления транспортным средством 10 водителей, не имеющих права управления. Четыре водителя нарушили правила обгона, со стороны мотоциклистов выявлено 23 нарушения. Уязвимые участники дорожного движения допустили 15 нарушений», — пояснили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.