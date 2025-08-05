Дворцовый проезд на ремонте. Посмотрите, что происходит у Эрмитажа

Общественный транспорт теперь останавливается прямо на средней полосе, так как подъехать к остановке автобус не может — мешают ограждения. Пассажиры выстраиваются в аккуратную очередь, терпеливо дожидаясь, пока проезжая часть станет безопасной, чтобы сесть в автобус.
Пешеходам также приходится обходить ремонтные работы. По «зебре» петербуржцы и гости города пробираются через пыль, ямы и стройматериалы. Но, несмотря на некоторую неразбериху, хмурых лиц незаметно.
Напомним, что ремонт Дворцового проезда будет состоять из нескольких этапов. Так, 4 и 5 августа из-за фрезерования дорожного покрытия движение будет ограничено на 1−2-й полосах, днем 6 и 7 августа будет закрыт проезд по крайним полосам, ночью с 5 на 6 и с 6 на 7 августа — проезд по центральным полосам.
По данным «Яндекс. Карт» на 19:15, Дворцовый проезд в сторону Дворцового моста светится «красным». Движение по проезду в сторону набережной реки Мойки менее загружено, участок светится «желтым». Также стоит Адмиралтейская набережная и въезд на Благовещенский мост со стороны площади Труда. Судя по снимкам, движение там гораздо плотнее обычного.
Напомним, что дальше, с 6 по 12 августа, будут ремонтировать трамвайные пути на перекрестке Невского и Литейного проспектов. А с 13 августа стартует ремонт дороги на Невском проспекте от Адмиралтейского до площади Восстания. Работы продлятся до 27 августа с частичным перекрытием движения.