Дворцовый проезд на ремонте. Посмотрите, что происходит у Эрмитажа

Напомним, что ремонт Дворцового проезда будет состоять из нескольких этапов. Так, 4 и 5 августа из-за фрезерования дорожного покрытия движение будет ограничено на 1−2-й полосах, днем 6 и 7 августа будет закрыт проезд по крайним полосам, ночью с 5 на 6 и с 6 на 7 августа — проезд по центральным полосам.