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В Башкирии в воде погибли 44 человека

Госкомитет по ЧС Башкирии предоставил статистику.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала 2025 года на акваториях республики погибли 44 человека. Информацию об этом предоставили в Госкомитете по ЧС республики.

По предоставленным данным, по сравнению с 2024 годом количество аналогичных смертей было меньше на три человека.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 2025 году было аттестовано 197 пляжей, что на 23 пляжа больше, чем в 2024 году. Отмечается, что такой показатель — лучший в Приволжском Федеральном округе.

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