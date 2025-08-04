В Башкирии в воде погибли 44 человека

В Башкирии с начала 2025 года на акваториях республики погибли 44 человека. Информацию об этом предоставили в Госкомитете по ЧС республики.
По предоставленным данным, по сравнению с 2024 годом количество аналогичных смертей было меньше на три человека.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 2025 году было аттестовано 197 пляжей, что на 23 пляжа больше, чем в 2024 году. Отмечается, что такой показатель — лучший в Приволжском Федеральном округе.
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