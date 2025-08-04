Усталость и потеря ориентиров: три знака зодиака, которых ждут неудачи в августе

Легко вспыхивают конфликты — с коллегами, близкими, даже с самим собой. Период обещает быть насыщенным, но и требовательным: чтобы не выгореть, вам стоит распределить силы и не браться за все сразу. А еще — быть осторожнее с обещаниями, особенно если даете их на эмоциях. Помните: иногда лучше промолчать, чем ввязаться в ненужную дискуссию.