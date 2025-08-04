Епископ Питирим: Одержимость бесами ждет женщин из-за хождения к экстрасенсам

25 июля лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что законопроект о запрете рекламы тарологов не был принят из-за того, что многие представители власти сами обращаются к экстрасенсам. Активист подчеркнул, что около 90 процентов граждан ходят к гадалкам и эзотерикам. Это касается и чиновников, которые не захотели терять возможность «раскладывать карты Таро, колдовать или делать привороты».