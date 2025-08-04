Епископ Питирим: Одержимость бесами ждет женщин из-за хождения к экстрасенсам

Из-за того, что женщины ходят к экстрасенсам, их ждет массовая одержимость бесами. Об этом заявил управляющий Скопинской епархией епископ Питирим. Он отметил, что в стране работают около 800 тысяч представителей оккультизма, при этом к ним обращаются миллионы россиян.
Священнослужитель выразил уверенность, что большинство клиентов гадалок, колдунов и целительниц женского пола, поскольку они более «податливые» и чаще обращаются за потусторонней помощью.
— А какую цену нам придется заплатить за эту помощь, которую подает дьявол, цена это будет массовая одержимость этих женщин. Они будут становиться бесноватыми, и они уже становятся бесноватыми, становятся бесноватыми массово, — пояснил Питирим.
Он добавил, что подобная ситуация всегда складывалась в языческих коллективах, передает Telegram-канал «Кровавая барыня».
25 июля лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что законопроект о запрете рекламы тарологов не был принят из-за того, что многие представители власти сами обращаются к экстрасенсам. Активист подчеркнул, что около 90 процентов граждан ходят к гадалкам и эзотерикам. Это касается и чиновников, которые не захотели терять возможность «раскладывать карты Таро, колдовать или делать привороты».