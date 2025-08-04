Онищенко объяснил, как защитить ребенка от краснухи

— Меня пугает, что у нас сформировалось очень активное сообщество мам, которые самоутверждаются за счет экспериментов над своими детьми. Они рассказывают, что не прививают детей просто потому, что убеждены, что так и надо делать, — передает слова Онищенко Aif.ru.