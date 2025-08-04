Минпросвещения объяснило сокращение часов на родные языки в школах

Минпросвещения сократило количество уроков родного языка и литературы для первоклассников с 1 сентября, ссылаясь на требования СанПиН, заявили «Ъ» в министерстве. Решение вызвало обеспокоенность в Татарстане, Якутии, Марий Эл и других регионах.