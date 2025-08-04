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Минпросвещения объяснило сокращение часов на родные языки в школах

Минпросвещения сократило количество уроков родного языка и литературы для первоклассников с 1 сентября, ссылаясь на требования СанПиН, заявили «Ъ» в министерстве. Решение вызвало обеспокоенность в Татарстане, Якутии, Марий Эл и других регионах.

Источник: РИА "Новости"

В ряде федеральных образовательных программ недельная нагрузка на первоклассников в первой четверти уменьшена на один час — за счет исключения одного урока родного языка или литературы.

Регионы критикуют изменения. Татарстан, Якутия и Марий Эл уже заявили о намерении добиваться сохранения прежнего объема преподавания. В Минпросвещения пояснили, что сокращение связано с нормой СанПиН, ограничивающей недельную нагрузку первоклассников 20 часами (21 — только с дополнительным уроком физкультуры).

При этом ведомство подчеркивает, что школы могут компенсировать сокращение за счет внеурочных занятий. Изменения коснутся только первого класса — со второго года обучения объем часов останется прежним.