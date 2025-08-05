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Метрополитен Петербурга: отказ пускать пассажиров с разряженными гаджетами связан с усилением мер безопасности

Отказ пускать в метрополитен Петербурга пассажиров с разряженными телефонами, ноутбуками и техникой, которая не работает без подключения к электросети, связан с усилением требований к безопасности. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе подземки 4 августа.

Ранее несколько петербуржцев сообщили, что при досмотре их попросили включить технику, но не дали возможности подключиться к розетке.

Усиление мер безопасности, в том числе в части требований к демонстрации работоспособности электронных устройств, изложено в приказе Министерства транспорта № 34, пояснили в пресс-службе метрополитена. «Данное требование включено в нормативно-правовой акт Минтранса не просто так, а в связи с высокой возможностью реализации нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуре метрополитена с использованием подобных устройств», — подчеркнули там.

«Данный совместный комплекс мер, выполняемый законодателем, метрополитеном и надзором, является вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам, направлен исключительно на защиту наших пассажиров и пресечение возможных негативных последствий», — отметили в пресс-службе.

У петербургского метрополитена нет возможности в ходе досмотровых процедур, с учетом плотности пассажиропотока, дефицита площадей и технических условий, предоставлять источники питания, розетки и другие устройства гражданам для демонстрации их работоспособности.

Кроме того, сетевое напряжение в пунктах досмотра подаётся без стабилизации, что может вызвать выход из строя гражданских приборов, добавили в подземке.

«Метрополитен заботится о безопасности всех пассажиров и просит с пониманием относиться к требованиям законодательства», — заключили в пресс-службе.