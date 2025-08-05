Метрополитен Петербурга: отказ пускать пассажиров с разряженными гаджетами связан с усилением мер безопасности

Усиление мер безопасности, в том числе в части требований к демонстрации работоспособности электронных устройств, изложено в приказе Министерства транспорта № 34, пояснили в пресс-службе метрополитена. «Данное требование включено в нормативно-правовой акт Минтранса не просто так, а в связи с высокой возможностью реализации нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуре метрополитена с использованием подобных устройств», — подчеркнули там.