Метрополитен Петербурга: отказ пускать пассажиров с разряженными гаджетами связан с усилением мер безопасности

Ранее несколько петербуржцев сообщили, что при досмотре их попросили включить технику, но не дали возможности подключиться к розетке.
Усиление мер безопасности, в том числе в части требований к демонстрации работоспособности электронных устройств, изложено в приказе Министерства транспорта № 34, пояснили в пресс-службе метрополитена. «Данное требование включено в нормативно-правовой акт Минтранса не просто так, а в связи с высокой возможностью реализации нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуре метрополитена с использованием подобных устройств», — подчеркнули там.
«Данный совместный комплекс мер, выполняемый законодателем, метрополитеном и надзором, является вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам, направлен исключительно на защиту наших пассажиров и пресечение возможных негативных последствий», — отметили в пресс-службе.
У петербургского метрополитена нет возможности в ходе досмотровых процедур, с учетом плотности пассажиропотока, дефицита площадей и технических условий, предоставлять источники питания, розетки и другие устройства гражданам для демонстрации их работоспособности.
Кроме того, сетевое напряжение в пунктах досмотра подаётся без стабилизации, что может вызвать выход из строя гражданских приборов, добавили в подземке.
«Метрополитен заботится о безопасности всех пассажиров и просит с пониманием относиться к требованиям законодательства», — заключили в пресс-службе.