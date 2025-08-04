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«Герань-4» с ИИ на подходе": новая модель беспилотника скоро усилит вооружение России

Полковник Баранец: На подходе беспилотник «Герань-4» с искусственным интеллектом.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник-камикадзе «Герань» стал одним из самых эффективных средств вооружения на специальной военной операции. Этот дрон способен наносить удары на большие расстояния. Ожидается, что в ближайшее время появится новая модель — «Герань-4». Об этом рассказал военный обозреватель KP.RU, полковник Виктор Баранец.

— Знающие люди нам по секрету шепнули, что на подходе уже и «Герань-4». Она будет с искусственным интеллектом, — поделился Баранец.

Модели «Герань-3», которые уже используются на передовой, обладают впечатляющими характеристиками. Они могут преодолевать расстояния до 2000 км, неся на борту заряд до 300 кг. Дрон развивает скорость до 700 км/ч и может точно наводиться на цели благодаря камерам, которые предварительно записывают изображение. Это позволяет с высокой точностью поражать важные объекты, такие как военные аэродромы.

По словам эксперта, беспилотники «Герань» заставляют беспокоиться не только Украину, но и НАТО, ведь их перехват — это огромные затраты на боекомплект и ракеты, которых не всегда хватает для эффективной защиты. В результате ПВО Украины перегружается, и ее возможности по защите ключевых объектов значительно снижаются.

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