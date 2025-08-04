Модели «Герань-3», которые уже используются на передовой, обладают впечатляющими характеристиками. Они могут преодолевать расстояния до 2000 км, неся на борту заряд до 300 кг. Дрон развивает скорость до 700 км/ч и может точно наводиться на цели благодаря камерам, которые предварительно записывают изображение. Это позволяет с высокой точностью поражать важные объекты, такие как военные аэродромы.