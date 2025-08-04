Академия традиционной китайской медицины открылась в «Великом камне»

На базе медицинского центра «Эксперт+» Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Министерства здравоохранения Беларуси прошли презентации учебных курсов, мастер-классы и демонстрации практических навыков. «В нашем современном многофункциональном медицинском центре основной акцент сделан на развитии методик ТКМ, поскольку они востребованы среди граждан. Мы уделяем особое внимание повышению квалификации медицинских работников в области ТКМ и стремимся продолжить сотрудничество с китайскими коллегами, расширяя программы обучения и внедряя новые методики. Уверены, что медицинский центр станет площадкой для обмена знаниями, укрепления профессиональных связей и реализации совместных проектов», — отметила замдиректора ЦЭИЗ Марина Злотникова.