Академия традиционной китайской медицины открылась в «Великом камне»

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие академии Ци Хуан состоялось сегодня в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«По данным Всемирной организации здравоохранения, 113 государств-членов ВОЗ признали эффективность методов диагностики и лечения традиционной китайской медицины. Тем не менее, дефицит врачей ТКМ в глобальном масштабе превышает 500 тыс. человек. Стандартизация и локализация по-прежнему остаются ключевыми препятствиями, сдерживающими развитие традиционной китайской медицины в мире. В этом контексте открытие академии Ци Хуан, способствующей профессиональному образованию в области ТКМ, приобретает особую актуальность и значимость», — сказал директор Центра развития профессионального образования Министерства образования Китая Линь Юй.
На базе медицинского центра «Эксперт+» Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Министерства здравоохранения Беларуси прошли презентации учебных курсов, мастер-классы и демонстрации практических навыков. «В нашем современном многофункциональном медицинском центре основной акцент сделан на развитии методик ТКМ, поскольку они востребованы среди граждан. Мы уделяем особое внимание повышению квалификации медицинских работников в области ТКМ и стремимся продолжить сотрудничество с китайскими коллегами, расширяя программы обучения и внедряя новые методики. Уверены, что медицинский центр станет площадкой для обмена знаниями, укрепления профессиональных связей и реализации совместных проектов», — отметила замдиректора ЦЭИЗ Марина Злотникова.
Индустриальный парк «Великий камень» — один из наиболее значимых и крупных международных проектов, жемчужина инициативы «Один пояс, один путь», в которой Беларусь принимает активное участие. Сегодня инициатива объединяет более сотни государств по всему миру, открывая перспективы для эффективного взаимодействия, основанного на взаимной выгоде. -0-