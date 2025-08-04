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Смелая россиянка прогнала с обочины мигранта и разнесла его прилавок

В Новосибирске местная жительница прогнала с обочины мигранта и разнесла его прилавок.

В Новосибирске местная жительница прогнала с обочины мигранта и разнесла его прилавок. Об этом пишет ИА Регнум.

В сети появилось видео, на котором бесстрашная женщина заявляет, что «торговец убежал», а она ему «все расколотила, все перевернула». Арбузы и помидоры оказались в грязи на земле.

По информации издания, продавец торговал без разрешения на работу, он бросил свой товар и быстро уехал.

Местные жители заявляют, что уже несколько месяцев они пытаются избавиться от подобных уличных продавцов, но обращения в администрацию города и в полицию пока не дают результатов.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Чувашии совместно с Росгвардией провели масштабные рейды в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант-2025». За три дня правоохранители проверили более 700 объектов, где могли находиться иностранные граждане: жилые дома, гостиницы, хостелы, стройки, заведения общепита, торговые точки и сельхозобъекты.