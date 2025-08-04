Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

Узнайте, какие праздники отмечают 5 августа: Международный день светофора, День устриц, церковные даты и народные традиции. История и интересные факты.

5 августа мир отмечает Международный день светофора и День устриц, православные верующие чтут память Почаевской иконы Божией Матери, а народные приметы подсказывают погоду на ближайшие дни.

Международный день светофора.

5 августа — дата, посвященная важному изобретению, регулирующему дорожное движение.

История праздника.

Впервые отмечался в 1914 году после установки первого электрического светофора в Кливленде (США);Первый прототип появился в Лондоне в 1868 году, но был демонтирован после аварии;В России первый светофор установили в 1930 году в Ленинграде.

Интересные факты.

Современные светофоры могут показывать обратный отсчет и издавать звуковые сигналы;В Перми, Москве и других городах России установлены памятники светофору;Слово «светофор» вошло в русский язык в 1932 году.

Важность соблюдения ПДД:

ГИБДД использует этот день для напоминания о безопасности на дорогах, особенно детям.

День устриц.

Гастрономический праздник, посвященный одному из самых изысканных морских деликатесов.

Особенности устриц.

Содержат большое количество цинка и белка;Считаются природным афродизиаком;Низкокалорийны — всего 72 ккал на 100 г.

Правила употребления.

Первый раз пробовать нужно осторожно, начиная с 1−2 штук;Противопоказаны при аллергии на морепродукты;Максимально полезны в сыром виде.

Церковные праздники 5 августа.

Почаевская икона Божией Матери.

Одна из самых почитаемых святынь православного мира;Находится в Почаевской Лавре (Украина) около 400 лет;Праздник установлен в память о чудесном спасении обители от турецкой осады в 1675 году.

Другие памятные даты.

День памяти святых Трофима, Феофила и других мучеников;Вспоминают подвиги праведного воина Феодора Ушакова (основное празднование 15 октября).

Народные приметы и традиции.

Погодные приметы.

Филин громко ухает — к похолоданию;Красный закат — к сильному ветру;Паук плетет паутину во время дождя — к улучшению погоды.

Что можно делать 5 августа.

Начинать сбор урожая;Печь пироги с ягодами;Заниматься благотворительностью.

Что нельзя делать.

Спать днем (по поверьям, это приведет к бессоннице);Рубить калину (к несчастью);Отказывать в помощи нуждающимся.

Известные люди, родившиеся 5 августа.

Ги де Мопассан (1850) — французский писатель;Артём Микоян (1905) — советский авиаконструктор;Джеймс Ганн (1966) — американский режиссер;Марк Стронг (1963) — британский актер.

Заключение.

5 августа — день, объединяющий современные, гастрономические и духовные традиции. Мы вспоминаем важное изобретение для безопасности дорожного движения, знакомимся с морскими деликатесами, чтим православные святыни и наблюдаем за мудрыми народными приметами. Этот день напоминает о разнообразии нашей жизни и важности соблюдения как технических, так и духовных правил.