5 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

5 августа — день, объединяющий современные, гастрономические и духовные традиции. Мы вспоминаем важное изобретение для безопасности дорожного движения, знакомимся с морскими деликатесами, чтим православные святыни и наблюдаем за мудрыми народными приметами. Этот день напоминает о разнообразии нашей жизни и важности соблюдения как технических, так и духовных правил.