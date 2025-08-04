У 24-летней ростовчанки во время планового осмотра нашли диабет

Во время планового осмотра в Городской поликлинике № 1 у 24-летней пациентки обнаружили критически высокий уровень сахара в крови — 18,4 ммоль/л при норме до 5,5 ммоль/л. Медики оперативно направили девушку к эндокринологу, где ей диагностировали сахарный диабет 1 типа и сразу госпитализировали для подбора инсулинотерапии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.
— Этот случай наглядно показал важность регулярной диспансеризации. Благодаря слаженной работе медиков — от организаторов профилактических осмотров до врачей-диагностов — опасное заболевание удалось выявить на ранней стадии и вовремя начать лечение, — отметили в сообщении.
Медики напоминают: даже молодым людям нельзя пренебрегать профилактическими осмотрами. Сахарный диабет и другие серьезные заболевания часто развиваются бессимптомно, и только своевременная диагностика позволяет избежать осложнений.
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