Администрация Эрдогана не подтвердила информацию о визите политика в Киев

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не подтвердила информацию о возможном визите главы государства в Киев. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пока такой информации нет», — приводит источник заявление администрации Эрдогана.
При этом представители президента Турции также не подтвердили и не опровергли информацию о возможном визите политика на Украину.
Информацию о том, что глава турецкого государства может совершить поездку в Киев ранее сообщила проправительственная газета Türkiye. Как сообщило издание, Эрдоган якобы может посетить с визитом Украину в ближайшие дни по приглашению главы киевского режима Владимира Зеленского.
При этом повесткой встречи якобы может стать ратификация соглашения о свободной торговле между странами и вопросы по урегулированию конфликта.