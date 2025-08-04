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Администрация Эрдогана не подтвердила информацию о визите политика в Киев

В администрации президента Турции заявили, что информации о поезде Эрдогана в Киев по приглашению Зеленского пока нет.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не подтвердила информацию о возможном визите главы государства в Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока такой информации нет», — приводит источник заявление администрации Эрдогана.

При этом представители президента Турции также не подтвердили и не опровергли информацию о возможном визите политика на Украину.

Информацию о том, что глава турецкого государства может совершить поездку в Киев ранее сообщила проправительственная газета Türkiye. Как сообщило издание, Эрдоган якобы может посетить с визитом Украину в ближайшие дни по приглашению главы киевского режима Владимира Зеленского.

При этом повесткой встречи якобы может стать ратификация соглашения о свободной торговле между странами и вопросы по урегулированию конфликта.

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