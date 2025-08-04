Пугачева приняла у себя дома жену Диброва с любовником

«В ленте модели в соцсетях обнаружили интересную деталь — она близко знакома с Романом уже как минимум девять лет назад», — пишет VOICE. Пользователи обнаружили, что еще в 2016 году Полина и Роман побывали в гостях у Пугачевой. На завирусившемся в соцсетях снимке 36-летняя Диброва и 50-летний предприниматель позируют вместе с артисткой в ее подмосковном доме.