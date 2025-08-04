Сборная России стала четвёртой в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта

Серебряные медали принесли сборной Мальцев и Олеся Платонова (произвольная программа микст-дуэтов), прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой (вышка 10 м), Пригода (50 м брассом), Евгения Чикунова (200 м брассом), Павел Самусенко (50 м на спине), участники эстафеты 4×100 м вольным стилем (Корнев, Иван Гирёв, Трофимова и Клепикова). Бронза на счету синхонисток Майи Дорошко и Татьяны Гайдай (техническая и произвольная программа дуэтов), Александра Бондаря и Анны Конаныхиной (смешанные команды в синхронных прыжках с вышки 10 м) и пловца Ильи Бородина (400 м комплексом).