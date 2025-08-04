Бизнесмен в Мозырском районе осужден за лизинговую аферу

4 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Мозырского района постановлен приговор по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.
Жителю района предъявлено обвинение по ч.4 ст. 209 УК. По данным МВД, владелец сети магазинов решил улучшить материальное положение. Долговые обязательства по кредитным платежам не позволяли оформить договор с лизинговыми компаниями. Тогда он решил действовать через свою сотрудницу, которую уговорил зарегистрироваться в качестве ИП по изготовлению мебели.
«Заверил представителей двух лизинговых организаций в необходимости приобретения мебели в лизинг для нужд своего ООО у ИП, изначально понимая, что данный товар фактически принадлежит ему на праве собственности. Компании сделали денежные переводы за приобретение мебели на банковский счет ИП. Чтобы создать видимость выполнения взятых на себя обязательств по уплате лизинговых платежей, несколько месяцев мужчина осуществлял заниженные лизинговые платежи, а в последующем выплаты прекратил», — пояснили в областном суде. Своими действиями причинил двум компаниям ущерб на почти Br85 тыс.
Мужчина в судебном заседании полностью признал свою вину.
Приговором суда фигурант признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. На основании ч.4 ст. 209 УК ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также 200 БВ штрафа.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован. -0-