Бизнесмен в Мозырском районе осужден за лизинговую аферу

«Заверил представителей двух лизинговых организаций в необходимости приобретения мебели в лизинг для нужд своего ООО у ИП, изначально понимая, что данный товар фактически принадлежит ему на праве собственности. Компании сделали денежные переводы за приобретение мебели на банковский счет ИП. Чтобы создать видимость выполнения взятых на себя обязательств по уплате лизинговых платежей, несколько месяцев мужчина осуществлял заниженные лизинговые платежи, а в последующем выплаты прекратил», — пояснили в областном суде. Своими действиями причинил двум компаниям ущерб на почти Br85 тыс.