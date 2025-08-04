Певице Анастасии исполнилось 60 лет

В 1997 году Анастасия стала одной из двух артисток, отказавшихся выступать на концерте, посвященном дню рождения Пугачевой в спорткомплексе «Олимпийский». Позже она назвала несколько причин нежелания праздновать именины суперзвездной коллеги. «Я отказалась, потому что у меня были три причины. Во-первых, этот концерт был абсолютно весь под фонограмму — таким было условие участия. Во-вторых, я вообще не увлекаюсь караоке, у меня достаточно своих песен. А в-третьих, это было такое явное собирание гарнира для того, чтобы показать котлету в тарелке… Я же никогда гарниром не была и не буду. В общем, я не видела целесообразности своего участия в этом концерте, если честно. И потом, на носу была большая поездка по Дальнему Востоку. Я прекрасно понимала, что у меня не будет возможности подготовиться к концерту…» — объясняла певица журналистам.