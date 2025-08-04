Австрийский суд разрешил «Нафтогазу Украины» взыскать с России 120 миллионов евро

Арбитражный трибунал в Гааге в 2023 году обязал Россию выплатить «Нафтогазу Украины» пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. 23 сентября прошлого года также в Гааге начались слушания по иску Украины против России, касающемуся прав прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.