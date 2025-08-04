Австрийский суд разрешил «Нафтогазу Украины» взыскать с России 120 миллионов евро

Австрийский суд разрешил государственной компании «Нафтогаз Украины» взыскать с России свыше 120 миллионов евро. Инстанция дала группе право исполнить так называемое Крымское решение о том, что Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за потерю активов на территории полуострова. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе оператора.
— Суд допустил обременение более 20 российских объектов недвижимости в Австрии, которые будут проданы через аукцион, — передает сообщение «Нафтогаза Украины» газета «Коммерсантъ».
«Нафтогаз Украины» в конце июня потребовал у российской государственной компании «Газпром» выплатить 1,37 миллиарда американских долларов в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе.
Арбитражный трибунал в Гааге в 2023 году обязал Россию выплатить «Нафтогазу Украины» пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. 23 сентября прошлого года также в Гааге начались слушания по иску Украины против России, касающемуся прав прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.