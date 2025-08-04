Вузы подводят первые итоги приемной кампании — 2025

Но если в целом о конкурсе говорить, то все еще заметен разрыв между теорией и практикой. Консервативные стратегии в семьях, где уже 30 лет считают, что надо «учить математику, русский и историю», а уже затем информатику и английский, сталкиваются с прогностикой рынка. Которая свидетельствует, что рынок ИИ растет на 29% каждый год, а к 2055 году не останется профессий, так или иначе не связанных с автоматизацией.