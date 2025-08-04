Вузы подводят первые итоги приемной кампании — 2025

Абитуриентское лето подходит к концу — вузы уже вывешивают списки поступивших первоочередников: тех, кому помогли стать студентами олимпиады или квоты. Потом дело дойдет до остальных претендентов на бюджетные места. Уже точно можно сказать, что впереди всех инженерия, педагогика, цифровые компетенции и медицина — абитуриенты по-прежнему сюда стремятся.
Приказы о зачислении будут опубликованы 6−7 августа, но предварительные итоги уже понятны. Так, например, в Минобрнауки РФ поторопились рассказать, что цены на обучение «опальным профессиям» юриста и экономиста в Москве выросли в среднем на 19%.
В качестве примера в ведомстве привели РГСУ (социальный университет) с ценой года обучения в бакалавриате на направлении «Экономика» в 328 тысяч рублей, РАНХиГС, где стоимость обучения на аналогичные специальности увеличилась на 15% (цену писать предусмотрительно не стали, но она на экономике в пределах 400−600 тысяч рублей, а международный банкинг — 700−800 тысяч). В МИСИСе «Финансы и кредит» подорожали в этом году на 5−12% по сравнению с предыдущим годом (годовая стоимость платных программ стартует с 337 тысяч рублей). В московском Политехе цены на обучение экономическим специальностям — 345 тысяч рублей.
Из вузов сообщают, что интерес к будущей профессии учителя в этом году бьет все рекорды. Прием вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. В Минпросвещения уточняют, что по направлениям «Образование и педагогика» в общей сложности подано более 514 тысяч заявок.
Кампания этого года в целом не несет больше никаких сюрпризов. Да и не должна, в отличие от года 2026-го, когда объявлен пересмотр профильности ЕГЭ, с которыми абитуриенты будут поступать в вузы. Так что предварительная информация спокойная. Всего подано 1,3 миллиона заявок. Популярные направления и специальности мало чем отличаются от прошлогодних. Самая массовая когорта абитуриентов — инженерия, на различные виды которой в этом году выделено 246 тысяч бюджетных мест (из 620 тысяч). 428 тысяч бюджетных мест распределено в региональные вузы.
С самого верха, то есть от зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, сообщают о пятерке наиболее популярных направлений поступления: инженерия, педагогика, медицина и IT. Из Минобрнауки добавляют, что 67% абитуриентов в этом году не выезжали в столицы, а выбрали вузы в регионах, причем необязательно в «домашних».
Но если в целом о конкурсе говорить, то все еще заметен разрыв между теорией и практикой. Консервативные стратегии в семьях, где уже 30 лет считают, что надо «учить математику, русский и историю», а уже затем информатику и английский, сталкиваются с прогностикой рынка. Которая свидетельствует, что рынок ИИ растет на 29% каждый год, а к 2055 году не останется профессий, так или иначе не связанных с автоматизацией.
В связи с импортозамещением здесь и сейчас на рынке труда в России не хватает специалистов по логистике, региональных менеджеров (СНГ и сопредельные государства) и маркетологов, цифровых или с приставкой «нейро».
Высокие доходы по-прежнему у финансовых аналитиков и очень многих направлений и профессий в IT. И всюду, что связано с аббревиатурой AI, то есть направления, связанные с ИИ и большими данными. Кроме традиционной медицины востребованы психологи-клиницисты. Нефтеперерабатывающая отрасль утрачивает популярность, но предлагает высокие зарплаты профильным специалистам.
— Если взять самые престижные направления-2025, куда идут победители олимпиад, в том числе международных, стобалльники, «золотые головы», — выглядит похоже, — говорит эксперт в области образования Евгений Серов. — На острие, конечно, ИИ, еще аналитика данных, разработчики ПО со знанием нескольких языков, кибербезопасность, сетевой инжиниринг (облачный, DevOps и др.), робототехника, дополненная реальность и др.
В медицинских вузах популярно не только лечебное дело и стоматология, но и генетика, специалист по телемедицине, медпсихолог. Кстати, могу еще сказать, что очень хорошее направление в колледже — техник-ортопед с 3D-моделированием.
Среди финансово-экономических востребованы направления, смежные с «цифрой» и аналитикой при этом. Цифровой маркетинг, программист в финансовой сфере, менеджер по инновациям, специалист по кибербезопасности банков и др. Это все реальные программы в наших университетах.
У гуманитариев дизайн не теряет популярности, в том числе с дополненной реальностью, архитектура и искусство. В том числе, опять-таки, цифровое. Педагогика в тренде: это математика, информатика или двойные компетенции: физик и математик, химик и биолог.
Возможно, приметой времени этой кампании можно считать, что «цифра» приходит в аграрные университеты. Есть направления и поток на них для всего, связанного с экологией и агротехнологиями, «зеленой» энергетикой. Туда тоже идут высокобалльники. Не только «умные» теплицы, но и «чистое» сельское хозяйство, геоинформатика, возобновляемые источники энергии.
Фундаментальная наука тоже привлекает «свежую кровь». Популярны уже не только биотехнологии или наноэлектроника, но и цифровая аналитика (теория ИИ), климатология. Инфохимия — вот тоже новый тренд, примета кампании 2025 года.
И, конечно, инженерия, уже несколько лет правительство, Министерство высшего образования, все работают в этом направлении. Проектирование, технологии, машиностроение, энергетика и прочее актуально, особенно если подготовка ориентирована на практику и есть четкие контуры будущей работы выпускника на предприятии. Для столичных выпускников «Технологические науки» — хороший выбор.
«МК» для сравнения изучил самые популярные направления бюджета-2025 (по числу выделенных бесплатных мест). В специалитете-бакалавриате, помимо инженерии, это «Образование и педагогические науки», информатика и ВТ, сельское, лесное, рыбное хозяйство, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, строительство, радиоэлектроника, прикладная геология и горное дело и др.
В магистратуре тоже большинство мест отдано под педагогику — почти 19 тысяч. Далее список почти тот же самый, что на первой ступени ВО, добавились языкознание и литература, юриспруденция и управление в технических системах.