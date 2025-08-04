РКН ограничил доступ к треку Гуфа, Ноггано и АК-47 «Тем, кто с нами»

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ в интернете к треку «Тем, кто с нами» в исполнении Гуфа (Алексей Долматов), Ноггано (Василий Вакуленко) и АК-47 (Виктор Гостюхин) из-за темы наркотиков.
Композиция внесена в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России. Отмечается, что в тексте трека содержится информация о способах незаконного изготовления, разработки и использования наркотиков и психотропных веществ, а также прекурсоров.
РКН уведомил интернет-площадки о необходимости ограничить доступ к треку.
Ранее в РКН заявили, что ограничение доступа к альбому Гуфа «Город дорог» возможно на основании суда.
Сообщалось также, что бизнесмен Игорь Рыбаков решил выкупить этот альбом, чтобы удалить.