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Второй за неделю украинский футболист самовольно покинул команду на сборах

У игрока Игоря Омельченко действует контракт с клубом «Кривбасс» до лета 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Вратарь украинского футбольного клуба «Кривбасс», 19-летний Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Кривбасс» сообщает, что футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся на Украину вместе с членами команды, клуб связался с игроком, но тот отказался возвращаться… Клуб продолжает проводить все требуемые мероприятия по возвращению футболиста… и взаимодействует с соответствующими органами по данному вопросу", — говорится в заявлении.

Ранее футбольный клуб «Металлист 1925» из Харькова сообщил, что 24-летний нападающий Алексей Сидоров покинул территорию Украины без ведома руководства клуба.

Это произошло в период, когда основная команда находилась на тренировочных сборах за границей.