Второй за неделю украинский футболист самовольно покинул команду на сборах

«Кривбасс» сообщает, что футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся на Украину вместе с членами команды, клуб связался с игроком, но тот отказался возвращаться… Клуб продолжает проводить все требуемые мероприятия по возвращению футболиста… и взаимодействует с соответствующими органами по данному вопросу", — говорится в заявлении.