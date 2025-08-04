Умерла Стелла Римингтон, бывшая глава британской контрразведки МI-5

Умерла Стелла Римингтон, экс-руководитель британской службы контрразведки МИ-5 Стелла Римингтон, ей было 90 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление ее семьи.
Отмечалось, что Римингтон, возглавлявшая службу в 1992—1996 гг., стала первой женщиной на этом посту. Кроме того, она была первым руководителем службы контрразведки, имя которого было предано огласке.
Римингтон после ухода в отставку занялась писательской деятельностью. Ее шпионские романы про разведчицу Лиз Карлайл пользовались большой популярностью среди читателей в Британии.