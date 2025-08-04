Минпросвещения назвало причину сокращения уроков родной речи в школах

Отмечается, что во всех пяти вариантах федеральных учебных планов для школ с изучением родных языков недельная нагрузка первоклассников соответствует установленным 20 часам. В отдельных вариантах программ на родной язык и литературное чтение выделен один час, тогда как в других при той же нагрузке предусмотрено два часа на эти предметы.