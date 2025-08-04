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Минпросвещения назвало причину сокращения уроков родной речи в школах

Сокращение количества уроков родного языка в первых классах российских школ обусловлено нормами допустимой учебной нагрузки для детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ, отвечая на запрос РИА Новости.

Источник: Life.ru

Ранее Министерство образования и науки Татарстана направило обращение в федеральное ведомство с просьбой пересмотреть решение об уменьшении часов преподавания родных языков в начальной школе. Согласно новым правилам, с 1 сентября 2025 года количество занятий сократится с двух до одного в неделю.

В ведомстве пояснили, что согласно действующим санитарным нормам (пункт 3.4.16 СанПиН), максимальная дневная нагрузка для первоклассников не должна превышать четырёх уроков. Лишь один раз в неделю допускается проведение пяти уроков — за счёт дополнительного занятия физкультурой. Таким образом, недельная нагрузка ограничена 20 академическими часами. Исключение составляет случай, когда на физическую культуру отведено 3 часа в неделю — тогда допустимо 21 час.

Отмечается, что во всех пяти вариантах федеральных учебных планов для школ с изучением родных языков недельная нагрузка первоклассников соответствует установленным 20 часам. В отдельных вариантах программ на родной язык и литературное чтение выделен один час, тогда как в других при той же нагрузке предусмотрено два часа на эти предметы.

В министерстве подчеркнули, что для учащихся 2−4 и 5−9 классов объём часов, отведённых на изучение родного языка и литературы, остаётся без изменений. Речь не идёт о сокращении преподавания этих дисциплин в целом.

Кроме того, образовательные учреждения имеют возможность скорректировать формат изучения родного языка в первых классах, используя возможности внеурочной деятельности. Это позволит сохранить качество обучения при соблюдении нормативов нагрузки.

Ранее Минпросвещения установило максимальную учебную нагрузку для младшеклассников. В первом классе ученики смогут учиться от 20 до 21 часа в неделю, во втором, третьем и четвёртом классах — от 23 до 26 часов. Конкретное количество часов будет зависеть от выбранного варианта федеральных учебных планов.