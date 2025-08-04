Стоимость проживания в общежитии МГУ возросла в четыре раза

В предстоящем учебном году в МГУ имени Ломоносова стоимость проживания в общежитии для студентов увеличится в четыре раза. Причиной изменения цен стало включение в плату коммунальных услуг. Об этом сообщили в понедельник, 4 августа, в пресс-службе Объединенного студенческого комитета учреждения.
В университете напомнили, что долгое время студенты платили за жилье 120 рублей в месяц.
— Управление общежитиями изначально повысило стоимость до 1040 рублей в месяц. Мы посчитали эту сумму высокой, поэтому сразу включились в работу: подготовили обращение к ректору и настояли на снижении стоимости. В итоге наше обращение позволило уменьшить ее вдвое — до 520 рублей, — говорится в сообщении.
В результате стоимость годового проживания без учета летних каникул составит 6400 рублей для студентов и 9120 рублей для аспирантов, говорится на странице комитета в соцсети «ВКонтакте».
Учредитель Института иностранных языков и омбудсмен в сфере образования России Амет Володарский заявил, что на некоторых этапах медицинским университетам приходится повышать цены на обучение, чтобы они могли продолжать заниматься образовательной деятельностью. Он подчеркнул, что себестоимость медицинского образования очень высока и требует серьезных затрат.