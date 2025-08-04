Стоимость проживания в общежитии МГУ возросла в четыре раза

— Управление общежитиями изначально повысило стоимость до 1040 рублей в месяц. Мы посчитали эту сумму высокой, поэтому сразу включились в работу: подготовили обращение к ректору и настояли на снижении стоимости. В итоге наше обращение позволило уменьшить ее вдвое — до 520 рублей, — говорится в сообщении.