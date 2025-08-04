В Ростове прокомментировали ситуацию с отменой троллейбусных маршрутов

В администрации Ростова прокомментировали ситуацию с отменой троллейбусных маршрутов. Об этом подробно рассказал директор департамента транспорта Константин Лашенко.
По его словам, никаких изменений не принято, и никакой маршрут не отменялся.
— В последнее время выпуск троллейбусов составляет 18−20 единиц. В связи с чем в отношении перевозчика будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта, — отметил он.
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