Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал лидеру США Дональду Трампу повлиять на главу киевского режима Владимира Зеленского в обмен на молчание о его супруге Брижит Макрон. Об этом заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в интервью другому журналисту Такеру Карлсону.
Оуэнс является автором расследования о супруге президента Франции, утверждая, что Брижит Макрон родилась мужчиной и позднее сменила пол*. По словам журналистки, необычное условие о молчании относительно первой леди Франции было озвучено французским лидером во время переговоров с Трампом в Белом доме.
Оуэнс также заявила, что через несколько часов после встречи политиков ей поступил звонок от приближенных президента США с просьбой прекратить расследование о поле Брижит Макрон*. Сама журналистка также призналась, что была в шоке от услышанного.
Таким образом, по ее словам, Макрон якобы хотел, чтобы Трамп поспособствовал замалчиванию темы с его супругой Бриджит. А взамен президент Франции обещал надавить на Зеленского по украинскому вопросу.
Ранее Кэндис Оуэнс заявляла, что в феврале 2025 года Трамп лично звонил ей. По ее словам, президент США попросил остановить распространение теории о том, что Брижит Макрон якобы является трансгендером*.
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