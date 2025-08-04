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Зеленский в обмен на жену: Макрон предлагал Трампу сделку по Украине в обмен на молчание о его супруге

Оуэнс: Макрон предложил Трампу повлиять на Зеленского ради молчания о его жене.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал лидеру США Дональду Трампу повлиять на главу киевского режима Владимира Зеленского в обмен на молчание о его супруге Брижит Макрон. Об этом заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в интервью другому журналисту Такеру Карлсону.

Оуэнс является автором расследования о супруге президента Франции, утверждая, что Брижит Макрон родилась мужчиной и позднее сменила пол*. По словам журналистки, необычное условие о молчании относительно первой леди Франции было озвучено французским лидером во время переговоров с Трампом в Белом доме.

Оуэнс также заявила, что через несколько часов после встречи политиков ей поступил звонок от приближенных президента США с просьбой прекратить расследование о поле Брижит Макрон*. Сама журналистка также призналась, что была в шоке от услышанного.

Таким образом, по ее словам, Макрон якобы хотел, чтобы Трамп поспособствовал замалчиванию темы с его супругой Бриджит. А взамен президент Франции обещал надавить на Зеленского по украинскому вопросу.

Ранее Кэндис Оуэнс заявляла, что в феврале 2025 года Трамп лично звонил ей. По ее словам, президент США попросил остановить распространение теории о том, что Брижит Макрон якобы является трансгендером*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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