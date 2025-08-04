Приложение для отслеживания БПЛА скачали более 1,5 млн россиян

Более миллиона россиян установили приложение для борьбы с БПЛА.
Более 1,5 миллиона россиян воспользовались мобильным приложением «Радар. НФ», созданным Народным фронтом для оперативного реагирования на появление беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба движения.
«Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение “Радар. НФ”, разработанное Народным фронтом, для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы», — рассказали в пресс-службе Народного фронта на сайте. Там добавили, что наиболее популярно приложение среди жителей Москвы и Московской области — на этот регион приходится свыше 446 тысяч установок. Также высокие показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (более 106 тысяч скачиваний) и Краснодарском крае (свыше 70 тысяч установок).
Ранее в ряде регионов России, включая Краснодарский край и Москву, фиксировались перебои в работе мобильной связи и интернета из-за угрозы атак беспилотников. Власти вводили временные ограничения на работу мобильного интернета для защиты гражданской инфраструктуры, а жители активно сообщали о неполадках операторам связи.