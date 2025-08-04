В Самаре на Революционной заморозили установку мусорной площадки после жалоб жителей.

Администрация Самары приостановила работы на Революционной, 140, чтобы еще раз проанализировать свое решение.
В Самаре разгорелся конфликт из-за планов установить новую контейнерную площадку во дворе дома на улице Революционной, 140. Местные жители активно протестовали, опасаясь антисанитарии, нашествия грызунов и разрушения единственной подъездной дороги.
Жители против, потому что площадка якобы может испортить тупиковую дорогу, ведущую к домам и помешать движению транспорта. Также люди боятся ухудшения санитарной обстановки. Поэтому они собрали подписи и направили жалобы в различные инстанции.
Власти Самары решили после обращений граждан временно приостановить установку контейнерной площадки. Окончательное решение будет приниматься с учетом мнения жильцов и заключения Роспотребнадзора.
«Мы детально изучим ситуацию и найдем компромиссный вариант», — пообещали в мэрии.
Пока неизвестно, перенесут ли площадку в другое место или откажутся от ее установки совсем. Жители надеются, что их аргументы будут услышаны.
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